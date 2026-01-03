Cübbeli Ahmet emniyete IŞİD dosyası vermiş: 80 sayfa Yalova'ya ayrılmış

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 3 polisin şehit olduğu ve 6 teröristin öldürüldüğü Yalova’daki IŞİD operasyonuna ilişkin açıklamalar yaptı. Ünlü emniyete 80 sayfası Yalova’yla ilgili olmak üzere 1500 sayfalık bir IŞİD raporu sunulduğunu da söyledi.

IŞİD üyelerinin kendilerine ait toplanma alanları, binaları olduğuna dikkat çeken Ünlü, ‘buna neden izin veriliyor’ diye sordu.

‘1500 SAYFADAN FAZLA DOSYA TESLİM ETTİK’

Emniyete IŞİD konusunda 80 sayfası Yalova’yı içeren 1500 sayfalık rapor teslim ettiklerini belirten Ünlü şöyle konuştu:

“Biz 2 ay bu konuda çalışma yaptık savcıları harekete geçirdiler biz savcılığa gitmedik ama emniyette özel birimlerde ifade verdik. Ve dosya teslim ettik 1500 sayfadan fazla dosya teslim edildi ve bu dosyada 80 sayfa Yalova'ya ayrılmıştı.

‘TÜM PAYLAŞIMLARDA HALİS BAYANCUK ÇIKIYOR’