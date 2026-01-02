IŞİD'lilere ters kelepçe Cumhur ortağı HÜDA PAR'ı rahatsız etti

HÜDA PAR'dan IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda şüphelilere ters kelepçe takılmasına tepki geldi.

Cumhur İttifakı ortağından yapılan açıklamada, "İŞİD adı altında yürütülen operasyonlarda derdest edilip ters kelepçe takılan kadınların görüntülerinin basına servis edilmesiyle gözaltına alınma işlemi, adeta bir şov unsuruna dönüştürülmüştür" denildi.

IŞİD'LİLERE TERS KELEPÇE HÜDA PAR'I RAHATSIZ ETMİŞ

Yalova'da IŞİD'li teröristlerin 3 polisi şehit etmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltı sırasında şüphelilere ters kelepçe takılmasına HÜDA PAR, tepki gösterdi.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın, IŞİD'e yönelik operasyonlar ile dini cemaat ve derneklerin hedef gösterildiği öne sürülen açıklamasında şunlara yer verildi:

"Son günlerde birçok ilde İŞİD’e yönelik yapılan operasyonlarda farklı illerden onlarca şahıs gözaltına alındı. Ancak bu örgüt gerekçe gösterilerek Türkiye’deki Müslümanların, İslami cemaatlerin, vakıfların ve derneklerin toptancı bir yaklaşımla hedefe konulduğu ve dolaylı biçimde İslam’ın ve Müslümanların kriminalize edildiği yönünde şikayetler ve bunu besleyen görüntüler kamuoyuna yansımıştır.

İŞİD adı altında yürütülen operasyonlarda derdest edilip ters kelepçe takılan kadınların görüntülerinin basına servis edilmesiyle gözaltına alınma işlemi, adeta bir şov unsuruna dönüştürülmüştür. Hukuk devletinde derdest edilen şahıs ne ile suçlanırsa suçlansın hukukun ve devletin koruması altındadır. Hukukun kabul etmediği, kanunlarda açıkça belirlenmemiş bir uygulamaya tabi tutulamaz, horlanıp teşhir edilemez. Her durumda masumiyet karinesi, suçların şahsiliği ve insan haysiyetinin korunması esas olmalıdır. Kimden ve kime yapıldığına bakılmaksızın hukuka, insan haysiyetine ve masumiyet karinesine aykırı hiçbir uygulama kabul edilemez."

YALOVA'DA IŞİD 3 POLİSİ ŞEHİT ETMİŞTİ

29 Aralık'ta Yalova'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi.