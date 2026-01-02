Yalova'da 3 polisimizi şehit etmişlerdi: İstanbul’daki IŞİD operasyonunda 67 şüpheli tutuklandı

Yalova'da, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 3 polisimiz, eli kanlı IŞİD'li teröristlerce şehit edilmişti. Türkiye'yi sarsan acı olayın ardından yurt genelinde başlatılan geniş çaplı operasyonlarda İstanbul'da yakalanan 72 IŞİD'li terörist, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 67'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul’da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Yalova’daki IŞİD üyesi teröristlerle bağlantılı olduğu belirlenen ve yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri değerlendirilen şüphelilerin de bulunduğu toplam 147 şüpheli yakalandı.

72 TUTUKLAMA, 43 ADLİ KONTROL TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 32 kişi sınır dışı edilirken, kalan şüphelilerden 72’si tutuklama talebiyle, 43’ü ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 67'Sİ TUTUKLANDI

Tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 72 şüpheliden 67'si tutuklandı. Şüphelilerden 48'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK DÜĞMEYE BASTI: TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütünün mensuplarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, terör örgütü yanlısı olarak İstanbul’da faaliyet gösteren ve örgütün sözde hocalığını ile elebaşılığını yaptığı belirlenen M.Y.’nin, yasa dışı ders ve sohbet etkinlikleri düzenlediği; illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazandırmak amacıyla tebliğ çalışmaları yürüttüğü tespit edildi.

YALOVA SALDIRGANLARIYLA BAĞLANTIŞI KİŞİLER DE ARALARINDA

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya platformları üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 32 şüpheli, Yalova’daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu ve İstanbul’da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri değerlendirilen 41 şüpheli, örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 13 şüpheli, sosyal medyada örgüt yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve Türkiye açısından tehdit oluşturduğu belirlenen “yabancı terörist savaşçı" statüsündeki 15 şüpheli ile haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişi olmak üzere toplam 147 kişi gözaltına alındı.

32 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 32’si, 'Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından terör örgütleriyle ilişkili olarak tanımlandıkları' gerekçesiyle geri gönderme merkezine sevk edilerek sınır dışı edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 115 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılık, ifadelerinin ardından 43 şüpheliyi adli kontrol şartı talebiyle, 72 şüpheliyi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

