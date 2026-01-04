Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı: 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sakarya Pamukova'da yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Gülsüm Tetik, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN KADINA ARABA ÇARPTI
Bilecik-Sakarya kara yolu Turgutlu Mahallesi mevkisinde İ.S. yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Tetik'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
80 YAŞINDAKİ TETİK HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yol kenarına savrulan 80 yaşındaki Tetik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tetik'in cenazesi Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek yönlü kontrollü olarak sağlandıktan sonra normale döndü.
Tetik'in, arızalanan telefonunu yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna götürdükten sonra evine dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.
