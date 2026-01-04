Avcılar'da feci kaza: Takla atan otomobildeki sürücü kurtarıldı

İstanbul Avcılar'da, yan yolda hızla giderken aydınlatma direğine çarpan ve refüjü aşarak D-100 Karayolu'na geçen otomobil, 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yan yolda ilerleyen otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra refüjü aşarak D-100 Karayolu'na girdi.

3 ARACA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Yoldaki üç araca çarpan otomobil daha sonra takla atarak ters döndü. Sürücü araçtan çıkarak kaçtı. Diğer araçlarda bulunanlar da kazayı yara almadan atlattı.

D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre kapalı kalırken, aracın çekici ile kaldırılmasından sonra yol ulaşıma açıldı.

KAZA SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kaza anı seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin refüje çarptıktan sonra savrularak seyir halindeki başka araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak:DHA

