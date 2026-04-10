1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
1. Lig'in 35. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakemleri açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligin 35. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

  • 13.30 SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor: Berkay Erdemir
  • 16.00 Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses
  • 19.00 Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor: Alpaslan Şen

12 Nisan Pazar:

  • 13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK: Melih Aldemir
  • 16.00 Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yusuf Adnan Kendirciler
  • 19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor: Oğuzhan Gökçen

13 Nisan Pazartesi:

  • 16.00 Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor: Ayberk Demirbaş
  • 17.00 Erzurumspor FK-Boluspor: Burak Olcar
  • 20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak
  • 20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor: Erdem Mertoğlu (AA)

