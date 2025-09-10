İstanbul'u Koşuyorum yarışı bu pazar gerçekleşiyor

Bu yıl “İstanbul’u Koşuyorum, Şehri Yaşıyorum!” sloganıyla gerçekleştirilecek olan yarış, yine iki ayrı mesafede düzenlenecek. Toplamda 5 bin 250 kişinin kayıt yaptırdığı yarışta 10K kategorisinde 4 bin 150, 5K kategorisinde ise bin 100 kişinin koşması bekleniyor.

14 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 5K yarışı saat 08.00’de, 16 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 10K yarışı ise, saat 09.15’te başlayacak. Yarışın zaman sınırı 5K için 50, 10K için 90 dakika olacak. 10K yarışını 90 dakikada tamamlamayı başaran koşucular, 2 Kasım günü düzenlenecek 47. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15,5K koşusuna kayıt yaptırabilme kriterine de sahip olmuş olacak.

KİT DAĞITIMI

İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabına kayıt yaptıranlar, koşu kitlerini 11-13 Eylül tarihleri arasında Kanyon AVM’nin P1 katından alabilecek. Kit dağıtımı 11 Eylül Perşembe ve 12 Eylül Cuma günü 10.00-19.00, 13 Eylül Cumartesi günü ise 10.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

TOPLAM 142 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ DAĞITILACAK

10K kategorisinde kadın ve erkek klasmanlarında birinciye 20, ikinciye 15, üçüncüye 10, dördüncüye 8, beşinciye 6, altıncıya 5, yedinciye 4 ve sekizinciye 3 bin lira para ödülü verilecek.

5K kategorisinde ise genel klasmanda dereceye giren ilk 3 sporcuya ve 14-16 yaş grubunda dereceye giren ilk 3 sporcuya kupa takdim edilecek. Yarışı tamamlayan tüm koşucular İstanbul’u Koşuyorum hatıra madalyasının sahibi olacak.

13 FARKLI YAŞ GRUBU OLACAK

Yarış günü havanın güneşli olacağı öngörülürken, tahmin edilen en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık ise 27 derece olacak. İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabında 10K koşusunda 13 farklı yaş grubunda yarış olacak. İlk üçe girenlere kupanın verileceği yaş grupları dağılımı ise şöyle olacak: 16-19 / 20-23 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+