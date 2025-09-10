İstanbul'u Koşuyorum yarışı bu pazar gerçekleşiyor

İstanbul'u Koşuyorum yarışı bu pazar gerçekleşiyor
Yayınlanma:
İBB iştiraki Spor İstanbul’un 2016 yılından beri düzenlediği yol yarışı İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı 14 Eylül Pazar günü Üsküdar parkurunda yapılacak. 5 binden fazla koşucu kayıt yaptırdı.

Bu yıl “İstanbul’u Koşuyorum, Şehri Yaşıyorum!” sloganıyla gerçekleştirilecek olan yarış, yine iki ayrı mesafede düzenlenecek. Toplamda 5 bin 250 kişinin kayıt yaptırdığı yarışta 10K kategorisinde 4 bin 150, 5K kategorisinde ise bin 100 kişinin koşması bekleniyor.

14 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 5K yarışı saat 08.00’de, 16 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 10K yarışı ise, saat 09.15’te başlayacak. Yarışın zaman sınırı 5K için 50, 10K için 90 dakika olacak. 10K yarışını 90 dakikada tamamlamayı başaran koşucular, 2 Kasım günü düzenlenecek 47. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15,5K koşusuna kayıt yaptırabilme kriterine de sahip olmuş olacak.

stanbulu-kosuyorum.jpg

KİT DAĞITIMI

İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabına kayıt yaptıranlar, koşu kitlerini 11-13 Eylül tarihleri arasında Kanyon AVM’nin P1 katından alabilecek. Kit dağıtımı 11 Eylül Perşembe ve 12 Eylül Cuma günü 10.00-19.00, 13 Eylül Cumartesi günü ise 10.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

TOPLAM 142 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ DAĞITILACAK

10K kategorisinde kadın ve erkek klasmanlarında birinciye 20, ikinciye 15, üçüncüye 10, dördüncüye 8, beşinciye 6, altıncıya 5, yedinciye 4 ve sekizinciye 3 bin lira para ödülü verilecek.

5K kategorisinde ise genel klasmanda dereceye giren ilk 3 sporcuya ve 14-16 yaş grubunda dereceye giren ilk 3 sporcuya kupa takdim edilecek. Yarışı tamamlayan tüm koşucular İstanbul’u Koşuyorum hatıra madalyasının sahibi olacak.

stanbul-kosuyorum.jpg

13 FARKLI YAŞ GRUBU OLACAK

Yarış günü havanın güneşli olacağı öngörülürken, tahmin edilen en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık ise 27 derece olacak. İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabında 10K koşusunda 13 farklı yaş grubunda yarış olacak. İlk üçe girenlere kupanın verileceği yaş grupları dağılımı ise şöyle olacak: 16-19 / 20-23 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Spor
Sadettin Saran'a karşı yapılan arka kapı oyununu açıkladı
Sadettin Saran'a karşı yapılan arka kapı oyununu açıkladı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco futbolculara kararını açıkladı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco futbolculara kararını açıkladı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sürpriz suçlama
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sürpriz suçlama