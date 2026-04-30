İstanbul'daki mücadeleye bin 223 takım başvurdu: 40'ı yarışacak

Yayınlanma:
Dört yıl aranın ardından yeniden İstanbul’a dönmeye hazırlanan Red Bull Uçuş Günü’ne ilgi büyüyor. 23 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili’nde gerçekleşecek etkinlik için şu ana kadar tasarımını yükleyerek başvurusunu tamamlayan takım sayısı 1223’e ulaştı.

“Uçuş Serbest” temasıyla düzenlenecek etkinlikte, yalnızca 40 takım rampadan havalanma şansı yakalayacak. Başvurular ise 7 Haziran’a kadar devam edecek.

Yaratıcılık, cesaret ve eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Uçuş Günü, İstanbul’a dönüşü öncesinde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 23 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili’nde gerçekleşecek etkinlik için şu ana kadar 1223 takım başvurusunu tamamladı. Tasarımlarını sisteme yükleyen ekipler arasından seçilecek 40 takım, kendi tasarladıkları ve insan gücüyle çalışan uçuş makineleriyle rampadan denize süzülmeye çalışacak.

CADDEBOSTAN'DA DEV MÜCADELE

Bu yıl “Uçuş Serbest” temasıyla gerçekleşecek Red Bull Uçuş Günü’nde takımlar uçuş mesafelerinin yanı sıra, yaratıcılıkları, kostümleri, tasarladıkları araçlar ve sahne performanslarıyla da jüri karşısına çıkacak. Hayal gücünün ön planda olduğu etkinlikte ekipler, hazırladıkları konseptlerle Caddebostan Sahili’nde festival atmosferi yaratacak.

40 TAKIM YARIŞACAK

Dörder kişiden oluşan ekiplerin yarışacağı etkinlikte kontenjan yalnızca 40 takımla sınırlı olacak. Başvuru sürecinin devam ettiği organizasyonda ekipler, uçuş makinelerinin çizimlerini ve konseptlerini yükleyerek değerlendirme sürecine dahil oluyor. Başvurular 7 Haziran tarihine kadar yapılacak.

İlk kez 1992 yılında Avusturya’nın Viyana kentinde düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, bugüne kadar dünya genelinde 185’ten fazla kez gerçekleştirildi. Türkiye’de ise daha önce 2008, 2010, 2013, 2019 ve 2022 yıllarında düzenlenen etkinlik, yaratıcı uçuş makineleri, eğlenceli takım şovları ve unutulmaz anlarla hafızalarda yer etti. 23 Ağustos’ta Caddebostan Sahili’nde kurulacak rampada takımlar, “Uç… 2… 1!” anonsuyla kendilerini boşluğa bırakacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

