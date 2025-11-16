İstanbul Büyükşehir Belediyespor zorlanmadı

Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde Alanya Belediyespor'u rahat geçti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

ALANYA BELEDİYESPOR - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇINDAN NOTLAR

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Recep Karakoç, Sevilay Gezer Boyacı

On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, İsmail Koçak, İrfan Çetinkaya, Abdullah Çam, Azizcan Ataoğlan, Berat Batın Mergen, Furkan Dur)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardanov, Selim Yıldız, Mustafa Cervatoğlu (Fatih Yörümez, Kerem Suel, Nascimento, Ali Fazlı, Özgür Benzer)

Setler: 19-25,12-25, 25-16, 14-25

Süre: 113 dakika (38, 23, 27, 25)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

