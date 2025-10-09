İsrailli 6 sporcuya vize çıkmadı

Endonezya, Cakarta'daki jimnastik şampiyonasına katılacak İsrailli sporculara vize vermeyeceğini duyurdu.

Endonezya, 2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası için başkent Cakarta'da yarışacak 6 İsrailli sporcuya vize verilmeyeceğini bildirdi.

TFF'de imzalar atıldı: Her maçta en az bir kişi bulunacakTFF'de imzalar atıldı: Her maçta en az bir kişi bulunacak

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Hukuk, İnsan Hakları, Göç ve Islah Kurumları Koordinasyon Bakanı Yusril Ihza Mahendra, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan şampiyona hakkında mesaj yayımladı.

İSRAİLLİ SPORCULAR YER ALAMAYACAK

Mahendra, 19-25 Ekim'de düzenlenmesi planlanan şampiyonaya İsrailli yarışmacıların katılmayacağını duyurdu.

"Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulmayacağını" vurgulayan Mahendra, İsrailli 6 sporcuya vize verilmeyeceğini ifade etti.

ŞAMPİYONA 19 - 25 EKİM'DE

2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası, 19-25 Ekim'de Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

