İsrail ne yapacağını şaşırdı: İtalya'da olay hazırlık

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İtalya ile İsrail karşı karşıya gelecek. Bluenergy Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karşılaşmanın oynanacağı Udinese kentinde İtalyan taraftarların Filistin için yürüyüş yapacağı belirtilirken şehirde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Mücadele için bin polis görevlendirilirken orduya da destek olmaları için emir verildi. İsrail gizli servisi MOSSAD, milli takımlarının kaldığı otelin çevresini korumaya aldı. Ayrıca İsrail’in stadyum çevresine keskin nişancılar yerleştirmek istediği aktarıldı.

"ATEŞKESİN YAPILMASINDAN DOLAYI MUTLUYUZ"

İtalya A Milli Takım teknik direktörü Gattuso gerçekleşecek protestolar için şu sözleri sarf etmişti: