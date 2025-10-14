Fatih Terim'in yeni takımını açıkladı

Fatih Terim'in yeni takımını açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray eski yönetici Cem Kınay, Çekya Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'i milli takımın başına getirmek istediğini duyurdu.

Galatasaray eski yöneticisi Cem Kınay, Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu oldu. Burada Fatih Terim’e dair konuşan Cem Kınay bomba bir iddiada bulundu.

Çekya Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim’i getirmek istediğine dair çıkan iddialar üzerine konuşan Cem Kınay, bilinmeyen detayları anlattı.

959908-jpg.webp
Cem Kınay'dan Fatih Terim bombası

“YENİ TEKNİK DİREKTÖR ÇOK BÜYÜK İHTİMALLE FATİH TERİM”

Çekya Milli Takım Sorumlusu Nedved’in Fatih Terim’i çok istediğini vurgulayan Cem Kınay, "Çekler Fatih hocayı çok severler. Avrupa Şampiyonası'nda onlara acı bir hatıra bırakmıştı. Çekya'nın yeni millî takım sorumlusu Nedved, Suudi Arabistan'da Al Shabab takımdan CEO olarak Fatih hocanın yanındaydı. Nedved, Fatih Terim'in Çekya milli takımı teknik direktörü olmasını çok istiyor. Mevcut teknik direktör Hasek'ten memnun değiller. Yeni teknik direktör çok büyük ihtimalle Fatih Terim olacak" sözlerini sarf etti.

Sadettin Saran bütün ekibi kovacakSadettin Saran bütün ekibi kovacak

ÇEKYA’YI TURNUVA DIŞINA İTMİŞTİK

2008 Avrupa Şampiyonası’nda Çekya ile karşılaşan Fatih Terim önderliğindeki milli takımımız sahadan 3-2 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Kaynak:Radyospor

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Spor
Milliler Kocaeli'de mağlup oldu: Sabri Sarıoğlu sürprizi
Milliler Kocaeli'de mağlup oldu: Sabri Sarıoğlu sürprizi
Fenerbahçe'yi yıkan sonuç: Yönetim şaşkına döndü
Fenerbahçe'yi yıkan sonuç: Yönetim şaşkına döndü