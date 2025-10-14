Fatih Terim'in yeni takımını açıkladı

Galatasaray eski yöneticisi Cem Kınay, Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu oldu. Burada Fatih Terim’e dair konuşan Cem Kınay bomba bir iddiada bulundu.

Çekya Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim’i getirmek istediğine dair çıkan iddialar üzerine konuşan Cem Kınay, bilinmeyen detayları anlattı.

Cem Kınay'dan Fatih Terim bombası

“YENİ TEKNİK DİREKTÖR ÇOK BÜYÜK İHTİMALLE FATİH TERİM”

Çekya Milli Takım Sorumlusu Nedved’in Fatih Terim’i çok istediğini vurgulayan Cem Kınay, "Çekler Fatih hocayı çok severler. Avrupa Şampiyonası'nda onlara acı bir hatıra bırakmıştı. Çekya'nın yeni millî takım sorumlusu Nedved, Suudi Arabistan'da Al Shabab takımdan CEO olarak Fatih hocanın yanındaydı. Nedved, Fatih Terim'in Çekya milli takımı teknik direktörü olmasını çok istiyor. Mevcut teknik direktör Hasek'ten memnun değiller. Yeni teknik direktör çok büyük ihtimalle Fatih Terim olacak" sözlerini sarf etti.

ÇEKYA’YI TURNUVA DIŞINA İTMİŞTİK

2008 Avrupa Şampiyonası’nda Çekya ile karşılaşan Fatih Terim önderliğindeki milli takımımız sahadan 3-2 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.