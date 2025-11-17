İspanya'yı yendiğimiz gün doğanlar bugün dede oldu: Hasret bitecek mi?

A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın İspanya ile karşılaşacak.

Milliler, İspanya ile grupta Konya'da oynadıkları maçı 6-0 kaybetmişti.

Türkiye, İspanya ile şimdiye kadar 12 kez karşılaştı ve sadece 1 kez kazandı.

İspanya Türkiye maçının hakemi belli oldu

71 YILLIK HASRET BİTECEK Mİ?

A Milli Takımımız, rakibi karşısında ilk ve tek galibiyetini 71 yıl önce aldı. Yani milli takım İspanya'yı yendiğinde doğanlar şimdi dede oldu.

1954 FIFA Dünya Elemeleri'nde 14 Mart 1954'te İstanbul'da oynanan maçı Türkiye 1-0 kazanmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 9 müsabakayı da kazanamadı, 6'sında yenildi, 3'ünde berabere kaldı. Türkiye ayrıca son 8 randevuda rakibine sadece bir gol atabildi.

Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 12 maçtan sadece birini kazanırken, 7 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Biri Avrupa Şampiyonası'nda, 6'sı Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3'ü de özel 12 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti.

İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.

O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.

İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

08.06.1952 İstanbul Özel 0-0

06.01.1954 Madrid 1954 Dünya Kupası Elemeleri 1-4

14.03.1954 İstanbul 1954 Dünya Kupası Elemeleri 1-0

17.03.1954 Roma 1954 Dünya Kupası Elemeleri play-off 2-2

06.10.1957 Madrid Özel 0-3

01.02.1967 İstanbul EURO 1968 Elemeleri 0-0

31.05.1967 Bilbao EURO 1968 Elemeleri 0-2

17.10.1973 İstanbul Özel 0-0

28.03.2009 Madrid 2010 Dünya Kupası Elemeleri 0-1

01.04.2009 İstanbul 2010 Dünya Kupası Elemeleri 1-2

17.06.2016 Nice EURO 2016 0-3

07.09.2025 Konya 2026 Dünya Kupası Elemeleri 0-6