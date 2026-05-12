İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'ı topa tuttu: Aziz Yıldırım'ı uyardı! ''Hemen muhalefete başlarım''

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi için geri sayıma geçilirken yorumcu Ümit Özat flaş açıklamalarda bulundu.

Ümit Özat, ‘’Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal’a verilen desteğin 10’da 1’ini bu üçü diğerlerine vermedi’’ ifadelerini kullanarak çarpıcı sözler sarfetti.

‘’HİÇ KUSURA BAKMASINLAR’’

Özat açıklamasında, ‘’Aziz bey, Aykut Kocaman, İsmail Kartal. Birinde 3 Temmuz, birinde otobüs kurşunlanması. Üçünün olduğu dönemde. Üçüne bu camianın verdiği desteği bu üçü diğerlerine vermedi. Aykut Kocaman’a, İsmail Kartal’a ve Aziz Yıldırım’a verilen destek, ne Aykut Kocaman ve İsmail Kartal hocayken diğer hocalara verdiler, ne de Aziz Başkan başkan değilken diğer başkanlara aynı desteği verdi. Üçü de gördüğü desteğin 10’da 1’ini diğerlerine vermediler. Hiç kusura bakmasınlar. Sanki Aykut Kocaman ve İsmail Kartal’dan başka haksızlığa uğrayan hoca olmamış. Aziz bey de kendi başkanlığından sonra hiç o desteği vermedi. Benim şahsi fikrim’’ dedi.

‘’MUHALEFETE İLK GÜNDEN BAŞLARIM’’

SporON programında Sercan Hamzaoğlu’nun ‘’Ben yine söylüyorum; eğer Türkiye'de yerli bir hocayla çalışılacaksa en yakın gördüğüm isim İsmail Kartal. Açık açık söylüyorum’’ sözleri sonrası Ümit Özat, ‘’İsmail Kartal, Aykut Kocaman gelirse şimdiden söylüyorum: Ben ilk günden muhalefete başlarım!’’ yorumunu yaptı ve Aziz Yıldırım’u uyardı.

‘’LİDER ADAM AĞLAMAZ’’

İsmail Kartal ile ilgili açıklamasını sürdüren Özat, ''İsmail Kartal tribünler eleştirdi diye ağladı ya! Lider adam ağlamaz. Lider ağlarsa çocuklar ne yapar? Taraftarın eleştirisine dayanamıyorsan nasıl hoca oluyorsun ya!'' dedi.