İsmail Kartal Fenerbahçe kararını verdi: İlk 11'ini bile açıkladı

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ediyor. Milli ara bitiminde yeni hocasını takımın başına getirmek isteyen sarı-lacivertlilerde henüz bir karar çıkmadı.

ALİ KOÇ’UN TERCİHİ YABANCI TEKNİK DİREKTÖR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yabancı teknik direktör istediği bilinirken Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou teklifi reddetti.

YÖNETİM KURULU İSMAİL KARTAL’I İSTİYOR

Öte yandan yerli bir teknik direktörle anlaşılmasını isteyen yönetim kurulu, İsmail Kartal’ın takımın başına geçmesini istiyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri

İLK 11’İNİ BİLE BELİRLEDİ

Bu doğrultuda Futbol Direktörü Devin Özek ve İsmail Kartal geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Özek’e bir sunum yapan İsmail Kartal belirlediği ilk 11’de açıkladı.

İsmail Kartal göreve gelmesi halinde şu ilk 11’i sahaya sürecek:

Ederson, Semedo, Çağlar, Skriniar, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.