İsmail Kartal dayanamadı: TFF bizi mağdur etti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın TSİ 22.00’de Fransa ekibi Lyon’a konuk olacak.

Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal değerlendirmelerde bulundu.

"BİZİ ÇOK ETKİLEYECEĞİNİ SANMIYORUM"

Şampiyonlar Ligi’ne girmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten İsmail Kartal, "90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak, Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Yarınki maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız. Son zamanlarda Fenerbahçe'mizin Avrupa kupalarında verdiği mücadelelerde yükselişi var. Biz de bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz. Yaptığımız toplantılarda oyuncularıma şunu söyledim. 'Birlikte oynayın, cesur olun, 18 yıldır camianın bir hasreti bu.' Hepsi bilincinde, hep beraber yarınki maça konsantreyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rakip taraftar önünde oynayacağız, bizi çok etkileyeceğini sanmıyorum. Bu tip maçları oynamaya alışığız. Kaliteli, güçlü oyunculardan kurulu tecrübeli bir takımız. Her 2 takım içinde kolay olmayacak” ifadelerini kullandı.

‘BİZ ERTELEME İSTEDİK, FEDERASYON KABUL ETMEDİ VE MAĞDUR OLDUK’

Erteleme taleplerinin reddedilmesini hatırlatan İsmail Kartal, "Her şeyimizi ortaya koymak istiyoruz. Takım olarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek, camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Biz de ilk lig maçımızda rotasyon yaptık. Oynattığımız oyuncularımız A Milli takım oyuncularıyla ama biz iyi oynadığımız halde kazanamadık. 12 net pozisyona girdik, 2 top direkten döndü ve 2 penaltımız verilmedi. Kaybettik. Lig maçı olabilir dedik. Lyon maçında elimizden geleni yaptık ama biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon 7 gün sonra çıktı. Yarın için de 7 gün sonra çıkıyorlar. Biz kulüp olarak erteleme istedik, federasyon kabul etmedi ve mağdur olduk. Bunlara bakmıyoruz, önümüze bakıyoruz. Fiziksel ve zihinsel olarak oyuncularımızı dinlendirdik. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız, turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN KAYIP OLMAYACAK"

Eksik oyuncularının olduğunun hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, "Tüm oyuncularımız çok değerli, hepsine çok güveniyoruz. Sahaya kim çıkarsa çıksın arkadaşlarının yerini aratmayacaktır. Bu bir fırsat. Hem bizim hem oyuncularımız için fırsat maçı olabilir. Bizim için kayıp olmayacak. Biz buraya kendi futbolumuzu oynamaya geldik. Kendimize göre matematiklerimiz var. Onlar bizi nasıl analiz ediyorsa biz de onları ediyoruz. Öndeki çabuk adamlarıyla sonuç alma isteklerini biliyoruz. Hep birlikte bir karar vereceğiz, yarın bizim için en doğru 11 ile maça çıkacağız” diyerek sözlerini tamamladı.