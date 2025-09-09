İsmail Kartal dayanamadı: Olay yaratacak kararını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü belli oldu.

DOMENICO TEDESCO DÖNEMİ

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho’dan boşalan koltuğa Domenico Tedesco oturdu. İtalyan teknik adam, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

GÖKHAN GÖNÜL TEKNİK EKİBE KATILACAK

Fenerbahçeli eski futbolcu Gökhan Gönül de Tedesco’nun yardımcısı olarak sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardı.

İSMAİL KARTAL TEK YERLİ ADAYDI

Fenerbahçe’de teknik direktör seçim sürecinde tek yerli aday olarak gösterilen İsmail Kartal’dan sürpriz bir karar verdi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Kartal hakkındaki iddialar ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Kartal açıklamasında "Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım" sözlerini sarf etti.