İrfan Can Kahveci'ye bir talip daha

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'la birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

30 yaşındaki milli futbolcuya kadro dışı bırakılmasının ardından Beşiktaş'ın talip olduğu ileri sürülmüştü.

Siyah beyazlıların, İrfan Can Kahveci’nin mevcut durumunu değerlendirdiği ve ocak ayında resmi teklifin yapılabileceği belirtilmişti.

İrfan Can Kahveci'nin adı, geçtiğimiz transfer döneminde de Beşiktaş ile anılmıştı.

TRABZONSPOR DA DEVREDE

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci'yi Trabzonspor'un da istediği iddia edildi.

İrfan Can Kahveci haberi hastanede aldı: Şoka uğradı

Bordo mavili kulübün futbolunun menajeri ile görüşmeye hazırlandığı ve Fenerbahçe'den kazandığı parayı teklif edeceği ileri sürüldü.

Ocak 2021 yılından bu yana Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci, 2023-2024 sezonunda 18 gol 10 asist yapmış, ancak Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından ilk 11'in dışında kalmıştı.

İrfan Can, Fenerbahçe ile toplam 183 maça çıktı.