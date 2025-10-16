İrfan Can Kahveci'ye bir talip daha

İrfan Can Kahveci'ye bir talip daha
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için Beşiktaş'ın harekete geçtiği iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcuya bir talip daha çıktığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'la birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

30 yaşındaki milli futbolcuya kadro dışı bırakılmasının ardından Beşiktaş'ın talip olduğu ileri sürülmüştü.

Siyah beyazlıların, İrfan Can Kahveci’nin mevcut durumunu değerlendirdiği ve ocak ayında resmi teklifin yapılabileceği belirtilmişti.

İrfan Can Kahveci'nin adı, geçtiğimiz transfer döneminde de Beşiktaş ile anılmıştı.

TRABZONSPOR DA DEVREDE

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci'yi Trabzonspor'un da istediği iddia edildi.

İrfan Can Kahveci haberi hastanede aldı: Şoka uğradıİrfan Can Kahveci haberi hastanede aldı: Şoka uğradı

Bordo mavili kulübün futbolunun menajeri ile görüşmeye hazırlandığı ve Fenerbahçe'den kazandığı parayı teklif edeceği ileri sürüldü.

Ocak 2021 yılından bu yana Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci, 2023-2024 sezonunda 18 gol 10 asist yapmış, ancak Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından ilk 11'in dışında kalmıştı.

İrfan Can, Fenerbahçe ile toplam 183 maça çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
Spor
Sadettin Saran sözünü tuttu
Sadettin Saran sözünü tuttu
Milli maçın biletleri satışa çıktı
Milli maçın biletleri satışa çıktı