İrfan Can Kahveci'nin Okan Buruk'a ne dediği ortaya çıktı: "Aldırma hocam bu adam deli" deyip küfür etmiş!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili ortaya atılan bir iddia gündem oldu.

İrfan Can Kahveci, geçen sezon da teknik direktör Jose Mourinho tarafından tercih edilmiyordu. Ünlü futbolcu yıldızının barışmadığı Portekizli teknik direktörün ayrılığında şunları söylemişti:

"Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyimi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama aslolan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar. Hocamız gitti. Ona da teşekkür ederiz. Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Taraftar arkamızda olsun. Oyundan çıkarken taraftarlar ismimi bağırdı, çok duygulandım. Tüm oyuncularımızın arkasında dursunlar. Elimizden geleni yapacağız.”

HEM DELİ DEMİŞ HEM KÜFÜR ETMİŞ

Fenerbahçe'nin geçen sezon Kadıköy'de Galatasaray'la oynadığı derbiden sonra Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı. Okan Buruk kendisini yere atarken, olay anında hemen yanında olan İrfan Can Kahveci'nin Okan Buruk'a söyledikleri ortaya çıktı.

343 Digital Youtube kanalından İbrahim Seten'in haberine göre; İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a, “Hocam sen buna aldırma, bu deli” dedi. Seten, ardından da Mourinho'ya küfrettiğini ileri sürdü.