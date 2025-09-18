İrfan Can Eğribayat affını istedi

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

90+3'te Yusuf Özdemir'in attığı golde topu elinden kaçıran İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından özür paylaşımı yaptı.

4'te 0 yaptı: Wolverhampton Vitor Pereira kararını verdi

''BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM''

27 yaşındaki file bekçisi, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Sevgili Fenerbahçe camiası.

Her zaman en iyisini vermek isterken dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum.



Futbolda maalesef böyle anlar oluyor. Kaleci olduğunuz zaman böyle hatalar direkt sonuca etki edebiliyor. Bana yakışmayan bir hata yaptım ve takımımızın puan kaybetmesine sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm.



Fenerbahçe'de olduğum süre boyunca her zaman sahada mücadele eden oynamadığı zaman kulübeden destek veren bir sporcu oldum. Bu böyle de devam edecek. Bu forma için her zaman en iyisini vermek için çalışmaya devam edeceğim. Biz bir aileyiz, birlikte daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.