İrfan Can Eğribayat affını istedi

İrfan Can Eğribayat affını istedi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Alanyaspor maçının son dakikalarında yediği gol için özür mesajı paylaştı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

90+3'te Yusuf Özdemir'in attığı golde topu elinden kaçıran İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından özür paylaşımı yaptı.

4'te 0 yaptı: Wolverhampton Vitor Pereira kararını verdi4'te 0 yaptı: Wolverhampton Vitor Pereira kararını verdi

''BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM''

27 yaşındaki file bekçisi, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Sevgili Fenerbahçe camiası.

Her zaman en iyisini vermek isterken dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum.

Futbolda maalesef böyle anlar oluyor. Kaleci olduğunuz zaman böyle hatalar direkt sonuca etki edebiliyor. Bana yakışmayan bir hata yaptım ve takımımızın puan kaybetmesine sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm.

Fenerbahçe'de olduğum süre boyunca her zaman sahada mücadele eden oynamadığı zaman kulübeden destek veren bir sporcu oldum. Bu böyle de devam edecek. Bu forma için her zaman en iyisini vermek için çalışmaya devam edeceğim. Biz bir aileyiz, birlikte daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Spor
ABB Fomget veda etti
ABB Fomget veda etti
TFF açıkladı: Ali Koç'a ceza geliyor
TFF açıkladı: Ali Koç'a ceza geliyor