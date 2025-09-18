4'te 0 yaptı: Wolverhampton Vitor Pereira kararını verdi

4'te 0 yaptı: Wolverhampton Vitor Pereira kararını verdi
Yayınlanma:
İngiliz ekibi Wolverhampton, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini uzattı ve 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini uzattı.

TFF açıkladı: Ali Koç'a ceza geliyorTFF açıkladı: Ali Koç'a ceza geliyor

3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZAYI ATTI

Kulübün açıklamasında, 57 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

''BU BENİM İÇİN BİR ONUR''

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Pereira, Wolverhampton'ın teknik direktörü olmaktan gurur duyduğunu belirterek "Bu benim için bir onur. Bana dünyanın en iyi ligi olan Premier Lig'e gelme şansı veren kulüp burası. Buradaki insanlar beni ailenin bir üyesi olarak benimsedi, ben ve ekibim şehirde, taraftarlar arasında kendimizi çok iyi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

4 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Wolverhampton, Premier Lig tablosunda 4 maçın ardından 0 puanla son sırada yer alıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Spor
İrfan Can Eğribayat affını istedi
İrfan Can Eğribayat affını istedi
ABB Fomget veda etti
ABB Fomget veda etti
TFF açıkladı: Ali Koç'a ceza geliyor
TFF açıkladı: Ali Koç'a ceza geliyor