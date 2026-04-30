İran Dünya Kupası'na katılacak mı? FIFA açıklama yaptı

Yayınlanma:
FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağına dair açıklama yaptı. Infantino, "İran, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ve maçlarını ABD'de oynayacak." dedi.

''İRAN DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK''

Infantino, Kanada'nın Vancouver kentindeki 76. FIFA Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "İran, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ve maçlarını ABD'de oynayacak." ifadesini kullandı.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın G Grubu'nda yer alan İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.

İRAN'IN MAÇ FİKSTÜRÜ

İran'ın FIFA 2026 Dünya Kupası G Grubu'ndaki maç programı şöyle:

16 Haziran

  • İran - Yeni Zelanda - SoFi Stadyumu (Kaliforniya)

21 Haziran

  • Belçika - İran - SoFi Stadyumu (Kaliforniya)

27 Haziran

  • Mısır - İran - Lumen Field (Washington)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

