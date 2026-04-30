İran Dünya Kupası'na katılacak mı? FIFA açıklama yaptı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını duyurdu.

''İRAN DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK''

Infantino, Kanada'nın Vancouver kentindeki 76. FIFA Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "İran, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ve maçlarını ABD'de oynayacak." ifadesini kullandı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın G Grubu'nda yer alan İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.

İRAN'IN MAÇ FİKSTÜRÜ

İran'ın FIFA 2026 Dünya Kupası G Grubu'ndaki maç programı şöyle:

16 Haziran

İran - Yeni Zelanda - SoFi Stadyumu (Kaliforniya)

21 Haziran

Belçika - İran - SoFi Stadyumu (Kaliforniya)

27 Haziran