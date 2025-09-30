İngilizleri Galatasaray korkusu sardı: 13 aydır yenilmiyorlar

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool, kulübün internet sitesinden yaptığı değerlendirmede temsilcimizin başarılı istatistiklerine dikkat çekere "RAMS PARK'ta 13 aydır yenilmiyorlar" vurgusu yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool’u konuk edecek.

Galatasaray Liverpool maçı öncesi Osimhen gelişmesiGalatasaray Liverpool maçı öncesi Osimhen gelişmesi

RAMS Park’ta oynanacak maç, saat 22.00’de başlayacak.

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği maç öncesi Liverpool, taraftarları için Galatasaray hakkında bilgiler hazırladı.
İngiliz kulübünün internet sitesinden yayınlanan değerlendirmede Galatasaray'dan özgü dolu sözlerle bahsedildi.
Sarı Kırmızılı ekibin özellikle iç saha performansına dikkat çekilen haberde temsilcimizin Süper Lig'de 7'de 7 yaptığının da altı çizildi.
Resmi internet sitesinden paylaşım yapan Liverpool’un değerlendirmesi şu şekilde:

KUSURSUZ BİR PERFORMANS

Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray, bu sezon da kusursuz bir performans sergiliyor.

Okan Buruk'un öğrencileri ligde oynadıkları 7 maçın tamamından galibiyetle ayrılırken, bu maçlarda 19 gol atarken sadece 2 gol yediler.

Son olarak cuma günü deplasmanda Alanyaspor'u Mauro Icardi'nin ilk yarıdaki golüyle 1-0 yendiler.

2025-26 sezonundaki tüm kulvarlardaki tek yenilgileri ise Şampiyonlar Ligi açılış maçında Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 yenilerek geldi.

KİLİT OYUNCULAR

Galatasaray'ın en golcü ismi, bu sezon 5 gol atan forvet Icardi.

Barış Alper Yılmaz da 6 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaparak takımının kilit ismi oldu.

Yunus Akgün, Avrupa'da bir kez olmak üzere üç kez gol atarken, Eren Elmalı'nın da üç golü bulunuyor.

TAKIM HABERLERİ

Victor Osimhen'in ayak bileği sakatlığından dönmesinin ardından, TSİ 20.00'de başlayacak maç öncesinde sağlık durumu hala değerlendiriliyordu.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçında son dakikalarda oyuna giren forvet oyuncusu, Liverpool maçında da forma giyebilecek.

TANIDIK YÜZLER

Galatasaray'ın kadrosunda, Premier Lig'de ve Kırmızılar karşısında deneyim kazanmış çok sayıda oyuncu yer alıyor.

Taraftarlar Davinson Sanchez, Leroy Sane, Ilkay Gündoğan, Mario Lemina ve Lucas Torreira gibi isimleri tanıyacak.

13 AYDIR YENİLMİYOR

2011 yılında açılan RAMS Park, 52.000'den fazla kapasiteye sahip.

Galatasaray, 13 aydır kendi sahasında yenilmiyor.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Galatasaray, Avrupa'da evinde oynadığı son 19 maçın sadece 3'ünü kaybetti.

Buruk, Aralık 2006'da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı 3-2 kazandığı maçta forma giydi ve gol attı. Haziran 2022'de kulübün başına geçti.

Galatasaray, geçen sezon 30 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece bir yenilgi (Beşiktaş deplasmanı) alarak üst üste üçüncü kez Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmış ve sezonu 95 puanla tamamlamıştı.

En son 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına kalmışlardı.

Daha önce İngiliz kulüpleriyle 24 kez karşılaşan takım, 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

