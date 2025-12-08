Infantino ve Ceferin'e İsrail davası

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş suçlarına yardım etmek suçlamasıyla dava açıldı.

"Irish Sport for Palestine" (Filistin İçin İrlanda Sporu Derneği), Infantino ve Ceferin'i, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) açılan bir davada savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara yardım etmekle suçlayarak bir ilke imza attı.

Filistin İçin İrlanda Sporu Derneği üyesi Rebecca O'Keeffe, bu hukuki sürecin önemini vurgulayarak, spor kurumları liderlerinin savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara yardım etmekle suçlanmasının tarihte "bir ilk" olacağının belirtti. O'Keeffe, Filistin İçin İrlanda Sporu Derneği'nin "Soykırımcı İsrail rejimine karşı yaptırımların organize edilmesi spor müsabakalarından men ve spor tüzüklerinin ihlallerinin soruşturulması da dahil olmak üzere yaptırımlar talep eden bir sporcu topluluğu" olduğunu ifade etti.

Bu davanın önemli ve küçümsenemeyecek bir hareket olduğunu belirten O'Keeffe, bu davayla beraber FIFA ve UEFA liderlerinin cezasızlıkla hareket edemeyeceğini ve hesap vermemezlikten kendilerini koruyamayacağını iddia ederek, "Önümüzdeki süreçte İsrail Futbol Federasyonu'na yaptırım uygulanmasına yönelik bir adım olmasını umuyoruz." dedi.

2 AYRI SUÇLAMA VAR

O'Keeffe şöyle devam etti:

"UEFA ve FIFA, yasadışı yerleşim yerlerinde bulunan İsrail futbol kulüplere izin vererek, yerleşim yerlerindeki yaşamın normalleşmesine gönüllü olarak katılıyor ve sivil nüfusun işgal altındaki topraklara taşınmasına ortak oluyor, bu da savaş suçlarına destek verdikleri anlamına geliyor. Yasadışı yerleşim yerlerindeki yaşam normalleşmeseydi, işgal altındaki Filistin'e göç eden yerleşimciler olmazdı. İkinci suçlama ise, yasadışı yerleşim yerlerindeki kulüplerin ırk ayrımcılığı sistemi uygulaması ve Filistinlilerin maçlara katılmasını, kulüplerde oynamasını veya yönetimde yer almasını yasaklaması sebebiyle, söz konusu taraflar, 'apartheid' başta olmak üzere insanlığa karşı işlenen suçlara destek vermektedir. UEFA ve FIFA İsrailli kulüpleri ihraç etmeyerek Filistin'in sömürgeleştirilmesine fiilen katkıda bulunmuştur. Bu kuruluşların yapısından dolayı UCM'de dava edemedik ama başında bulunan kişiler kuruluşların politikalarından sorumludur.

Raporlar, tanıklıklar, FIFA iç yazışmaları, insan hakları örgütleri ve sivil toplumdan gelen raporlar yer alıyor. Ancak, dosyanın hassas yapısı ve gizlilik nedeniyle bundan fazlasını açıklayamıyorum."