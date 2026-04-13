İlkin Aydın'ın tek derdi ortaya çıktı: Dursun Özbek anladı anladı da yanlış anladı!

Galatasaray Daikin, CEV Kupası finalinde İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyonluktan hemen sonra Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutlama yapıldı.

Harikasınız kızlar: Ne muhteşemsin İlkin Aydın

Sarı kırmızılı oyuncuların camia ile buluşmasında başkan Dursun Özbek ile İlkin Aydın arasında canlı yayına yansıyan konuşma gündem oldu.

İlkin, "2 benim forma numaram, 2'ye katlıyoruz başkanım" der demez devamını getiremeden Özbek devreye girdi:



"2'ye katlamak istiyor. Bizi bugün çok mutlu ettiler, ellerine sağlık. Onlara primler helal olsun. Özellikle İlkin'e, bütün takım arkadaşlarına, teknik kadroya, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah kupalarla devam edeceğiz."

PEKİ İLKİN ASLINDA NE İSTİYOR?

İlkin'in asıl isteğinin prim olmadığı sonradan ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı takımın kaptanı önceki sözleşme imzalamasında da, son imzasında da başkan Özbek'ten voleybolun bütçesinin artılılmasını talep etmişti. Özbek de bunu kabul etmişti. Bu sezon başında İtalyan yıldız Myriam Sylla transferi dikkat çekmiş, ancak yine de takımda özellikle pasör çaprazı eksikliği öne çıkmıştı.



Güçlü bir kadro isteyen İlkin'in asıl derdi Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı gibi takımlarla boy ölçüşecek, iddialı bir kadro kurulması.

İlkin'in transfer bütçesinin 2'ye katlanmasını ve kadronun güçlendirilmesini istediği ortaya çıktı.