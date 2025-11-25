İlkay Gündoğan'dan maç biter bitmez Fenerbahçe sözleri

İlkay Gündoğan'dan maç biter bitmez Fenerbahçe sözleri
Yayınlanma:
Union SG maçı sonrası konuşan İlkay Gündoğan, Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisine de değindi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Union SG’ye 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen İlkay Gündoğan, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan’ın sözleri şu şekilde:

Çok üzücü bir akşam oldu. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Sakin, sabırlı, iyi oyun kurarak başlamak istedik. Ok hata yaptık, çok fazla top kaybettik. Hele ilk yarı... İkinci yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyiydik ama diyecek bir şey yok.. Eksiklerimiz fazla var.

“DAHA İYİ OLMAMIZ GEREKİYOR”

Ben de sakatlıktan döndüm, eksikler var. Onları tamamlamam gerekiyor. Takım olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Çok üzücü bir kayıp ama önümüze bakacağız.

FENERBAHÇE MAÇINDA ÇOK DAHA İYİ OYNAMAMIZ GEREKİYOR”

Performansımızı arttırmalıyız. Pazartesi günkü Fenerbahçe maçında çok daha iyi oynamamız gerekiyor.

