İlk maçında takımı 4 yedi yine de iddiasından vazgeçmedi: Her şey Fatih Terim'in gözünün önünde oldu

Çorum FK'nın teknik direktörlüğüne getirilen Hüseyin Eroğlu, ilk maçında Bodrum deplasmanında hezimete uğradı. Eroğlu, yine de iddiasından vazgeçmedi. Her şey Fatih Terim'in gözünün önünde oldu.

TFF 1. Lig'de haftanın kritik maçı Bodrum'da oynandı.

Milli takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in de izlediği maçta Bodrum FK, Çorum FK'yı 4-0 yendi.

aa-20251130-39853122-39853104-sipay-bodrum-fk-arca-corum-fk.jpg

Çorum FK'da Kerem Kalafat, 22. dakikada kırmızı kart gördü. Eksik kalan rakibi karşısında coşan Bodrum FK, 26. dakikada Fredy, 75. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 87. dakikada Seferi'nin golleriyle farka gitti.

HÜSEYİN EROĞLU İLK MAÇINDA YIKILDI

Çorum FK'da teknik direktörlüğe getirilen Hüseyin Eroğlu, ilk maçında takımı 4 farklı yenilse de iddiasından vazgeçmedi.

avrupa-2025-12-01t112307-559.jpg

Hüseyin Eroğlu, Fatih Terim'in gözünün önünde oynanan maçın ardından şunları söyledi:

"Daha önce yaptığımız analizlerde savunma anlamında bariz hatalardan gol yiyorduk. Bugün de ilk gölü duran toptan yedik. 10 kişi kaldığımızda kalemizde golü gördük. Bu süreç bizim için biraz zor geçecek ama ben şuna inanıyorum. Çorum sonunda Süper Lig'e çıkacaktır. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Bodrum FK'yı tebrik ederim."

Kaynak:Haber Merkezi/AA

