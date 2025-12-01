İlk maçında takımı 4 yedi yine de iddiasından vazgeçmedi: Her şey Fatih Terim'in gözünün önünde oldu

Çorum FK'nın teknik direktörlüğüne getirilen Hüseyin Eroğlu, ilk maçında Bodrum deplasmanında hezimete uğradı. Eroğlu, yine de iddiasından vazgeçmedi. Her şey Fatih Terim'in gözünün önünde oldu.