Hüseyin Eroğlu'nun ekibi belli oldu

Çorum FK, TFF 1. Lig'in 15. haftasında 30 Kasım Pazar günü deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmalarının ardından sahada dar alan oyunları ve kaleli oyun çalışmaları yaptı.

Antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını sürdürecek.

EROĞLU'NUN YARDIMCISI BURHAN ALICI

Bu arada yeni göreve getirilen Hüseyin Eroğlu'nun ekibinde yer alacak isimler de belli oldu.

Takımda Barış Üzbey atletik performans antrenörü, Kazım Çetin analiz ve performans antrenörü, Burhan Alıcı yardımcı antrenör, Halit Eroğlu yardımcı antrenör, Neşet Büyükkılıç kaleci antrenörü, Kubilay Şendurur atletik performans antrenörü, Mehmet Aktürk de analiz antrenörü olarak görev yapacak.