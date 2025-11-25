Hüseyin Eroğlu'nun yeni takımı belli oldu: Çavuş'un yerine geldi

TFF 1. Lig takımı Çorum FK, Bandırmaspor maçındaki 1-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Çağdaş Çavuş'la yollarını ayırmıştı.

Çorum FK, Çağdaş Çavuş'un görevine son verildiğini şu açıklamayla duyurmuştu:

"Teknik Direktörümüz Çağdaş Çavuş ile, kulübümüzün aldığı karar doğrultusunda bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Göreve geldiği günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Çağdaş Çavuş’a ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

EROĞLU İLE ANLAŞMA TAMAM

Çorum Haber'denZ Rıfat Kara'nın haberine göre Çağdaş Çavuş'un yerine teknik direktörlüğe Hüseyin Eroğlu getirildi.

Çorum'da Çavuş gitti!

Haberde, "Çağdaş Çavuş ile yolların ayrılmasının ardından Hüseyin Eroğlu'nu Çorum'a davet eden Kırmızı-Siyahlı yönetim 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam ile yarın sözleşme imzalayacak" denildi.

Samsunspor ve Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e çıkaran Eroğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.