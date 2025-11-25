Hüseyin Eroğlu'nun yeni takımı belli oldu: Çavuş'un yerine geldi

Hüseyin Eroğlu'nun yeni takımı belli oldu: Çavuş'un yerine geldi
Yayınlanma:
Çorum FK'da Çağdaş Çavuş'un yerine teknik direktörlüğe Hüseyin Eroğlu getirildi.

TFF 1. Lig takımı Çorum FK, Bandırmaspor maçındaki 1-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Çağdaş Çavuş'la yollarını ayırmıştı.

Çorum FK, Çağdaş Çavuş'un görevine son verildiğini şu açıklamayla duyurmuştu:

"Teknik Direktörümüz Çağdaş Çavuş ile, kulübümüzün aldığı karar doğrultusunda bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Göreve geldiği günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Çağdaş Çavuş’a ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

EROĞLU İLE ANLAŞMA TAMAM

Çorum Haber'denZ Rıfat Kara'nın haberine göre Çağdaş Çavuş'un yerine teknik direktörlüğe Hüseyin Eroğlu getirildi.

Çorum'da Çavuş gitti!Çorum'da Çavuş gitti!

Haberde, "Çağdaş Çavuş ile yolların ayrılmasının ardından Hüseyin Eroğlu'nu Çorum'a davet eden Kırmızı-Siyahlı yönetim 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam ile yarın sözleşme imzalayacak" denildi.

Samsunspor ve Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e çıkaran Eroğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Spor
Okan Buruk derbi için Osimhen ihtimalini açıkladı
Okan Buruk derbi için Osimhen ihtimalini açıkladı
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü
Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler
Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler