Çorum'da Çavuş gitti!

Yayınlanma:
Çorum FK'da teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig takımı Çorum FK'da teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Yönetim kurulunun Bandırmaspor maçı sonrası bir araya geldiği Çağdaş Çavuş'a kararı bildirdiği belirtildi.

Çorum FK, Bandırmaspor'a deplasmanda 1-0 yenilmişti. Sezona şampiyonluk için başlayan Çorum ekibi 14 maçta 25 puanla 5. sırada yer alıyor. TFF 1. Lig'de lider durumda olan Pendikspor'un 29, takipçisi Esenler Erokspor'un ise 28 puanı bulunuyor. 3. sıradaki Bodrum FK 27, 4. sıradaki Amed Sportif Faaliyetler 26 puanda.

TEŞEKKÜR EDEREK GÖNDERDİLER

Çorum FK, Çağdaş Çavuş'un görevine son verildiğini şu açıklamayla duyurdu:

"Teknik Direktörümüz Çağdaş Çavuş ile, kulübümüzün aldığı karar doğrultusunda bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Göreve geldiği günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Çağdaş Çavuş’a ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

