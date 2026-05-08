İlhan Palut'tan Fenerbahçe açıklaması

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek istediğini söyledi. Konyaspor'da göreve geldiği süreçte öncelikli hedeflerinin alt sıralardan kurtulmak olduğunu belirten Palut, "Konyaspor o dönemde o bölgelere çok yakındı. Ziraat Türkiye Kupası, o günlerde aklımızda olan ya da hayalini kurduğumuz bir hedef değildi. Çünkü ligde kalma mücadelesi çok kritikti. İlk 4 haftada Galatasaray galibiyeti aldık ki bu çok değerliydi. Onun dışında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldık. Ardından çok güzel bir periyot yakaladık. Hem sonuçlar hem de oyunumuz kademe kademe yükseldi" dedi.

İlhan Palut neden sevinmedi? Kulübede dondu kaldı

Palut, kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı elediklerini anımsatarak, "Ligde rahatladıktan sonra Fenerbahçe maçından itibaren de rotasyonlu çıkacağımız kupa maçlarına en güçlü kadromuzla çıkma şansını yakaladık. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eledik. Hem ligde alt sıralardan kendimizi kurtarmış olduk hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Mayıs'taki final için yerimizi aldık" ifadelerini kullandı.

"KUPAYI ÇOK İSTİYORUM"

Palut, Türkiye Kupası finaline ilişkin, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'un oyun gücünü ve futbolcularını biliyoruz. Gençlerbirliği'ne de büyük saygı duyuyoruz. Fenerbahçe maçından sonra şehir, kupa heyecanını hissetmeye başladı. Şimdi bu heyecan daha da yükseldi ve 22 Mayıs'a kadar gün geçtikçe artarak devam edecek. Antalya, komşu şehir. Taraftarların maça taşınması açısından avantajlıyız. Antalya büyük bir heyecana sahne olacak. Bu kupayı kazanmayı çok istiyorum. Çünkü her teknik direktör emek veriyor, çok stresli ve yoğun bir işimiz var. Bunun ödülünü almayı kim istemez ki? Var gücümüzle mücadele edeceğiz. İnşallah kazanırız. Hem bu mutluluğu oyuncularımla yaşar hem de şehrimize ve taraftarımıza ikinci kez bu mutluluğu yaşatmış oluruz."

"FENERBAHÇE'YE CİDDİYETLE HAZIRLANIYORUZ"

Ligde sahasında oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasına da değinen Palut, maça ekstra bir hırsla değil, profesyonel bir ciddiyetle hazırlandıklarını söyledi. Karşılaşmanın hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Palut, "Her maç gibi sahada en iyisini yapmaya çalışacağız. 'Fenerbahçe'yi bir daha yenelim.' gibi bir motivasyona sahip değilim. Sadece bir maçı daha kazanmak istiyoruz" dedi. (AA)