Fenerbahçe Beko Final Four'da! Zalgiris'i yıktı geçti

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i uzatmada 94-90 mağlup etti ve seriyi 3-1'e getirerek adını Final Four'a yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Atina'daki organizasyonda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Avrupa Ligi play-off'larında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i uzatma bölümü sonunda 94-90 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e kaldı.
Zalgirio Arena'da oynanan play-off serisi dördüncü maçına iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 25-20 önde kapatırken devre sonunda soyunma odasına 47-42 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan ve skorda öne geçen Zalgiris, son periyoda 62-61 üstün girdi.
Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne olurken normal süre 80-80 eşitlikle sona erdi ve müsabaka uzatmaya gitti.

8. KEZ FİNAL FOUR'DA!

Uzatma bölümüne iyi başlayan ve 90-83 öne geçen Fenerbahçe Beko, maçı da 94-90 kazandı.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla seriyi 3-1 kazanarak 8. kez Dörtlü Final biletini aldı.
Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'de Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile finale yükselme mücadelesi verecek.
Panathinaikos'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

