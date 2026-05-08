Djokovic Roma Açık'taki ilk maçında şoka uğradı

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda Hırvat rakibi Dino Prizmic'e 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Tek erkeklerde en fazla grand slam kazanan isim olan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda 20 yaşındaki Hırvat rakibi Dino Prizmic'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

İKİ AY KORTLARDAN UZAK KALMIŞTI

Omuz sakatlığı nedeniyle iki ay kortlardan uzak kalan Djokovic, sakatlığı sonrası ilk maçına İtalya'da çıktı.

İLK MAÇINDA BÜYÜK ŞOK YAŞADI

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen turnuvanın 2. turunda dünya sıralamasında 79. basamakta yer alan Dino Prizmic ile karşılaşan 38 yaşındaki Sırp tenisçi, ilk seti 6-2 kazanırken sonraki iki seti 6-2 ve 6-4'lük skorlarla kaybetti ve turnuvadan elendi.
Elemelerden gelen 20 yaşındaki Prizmic, bu sonuçla üçüncü tura adını yazdırdı. (AA)

