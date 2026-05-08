Abdülkerim Durmaz Beşiktaş Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı

Abdülkerim Durmaz, Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
9 Mayıs Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.

143. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 143. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Rekabette 53 yılı aşkın sürede oynanan 142 müsabakanın 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 48'inden ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 37 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, 198 kez fileleri havalandırırken bordo-mavililer ise 163 gol kaydetti.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, derbinin sonucuna dair tahminde bulundu.
Durmaz, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u mağlup edeceğini dile getirdi.

