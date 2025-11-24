İcra memurları Adana Demirspor'un kapısına dayandı

Geçtiğimiz sezonun sonunda Süper Lig'den düşen Adana Demirspor, mali olarak çok zor günler geçiriyor. Transfer yasağı ve puan silme cezaları bulunan Mavi Şimşekler'e bir kötü haber daha geldi.

PERSONELLER ALACAKLARI İÇİN DAVA AÇTI

Adana temsilcisine hizmet veren bazı şirket ile kişiler, alacaklarını tahsil edemediği için icra yoluna başvurdu. İşten ayrılan birçok personel de alacakları için mahkemelere dava açtı.

İCRA MEMURLARI GELDİ HACİZ BAŞLADI

Bugün sabah saatlerinde polis eşliğinde kulübün Yüreğir ilçesindeki tesislerine giden icra memurları, haciz işlemine başladı. Memurların, tesislerdeki malzeme ve eşyaların tespitini yaptıkları, bu sırada genç futbolcuların ise antrenmanı sürdürdüğü görüldü.

Osimhen maç içindeki tartışmayı açıkladı: Kendisini nasıl tuttuğunu anlattı

14 HAFTADA SADECE 1 PUAN ALABİLDİLER

Halihazırda eksi 23 puanı bulunan Adana Demirspor, geride kalan 14 haftada sadece 1 beraberlik alabildi.