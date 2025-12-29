Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu gözaltına alındı

Yayınlanma:
Yunanistan Ligi ekiplerinden Kolossos'ta forma giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Andrew Goudelock gözaltına alındı.

Kariyerine Yunanistan Ligi ekibi Kolossos Rodou'da devam eden Andrew Goudelock ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

EuroHoops'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe Beko'da bir dönem forma giyen Birleşik Amerikalı guard oyuncusu Yunanistan'da gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Haberin ayrıntılarında, Andrew Goudelock’ın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde tespit edildiği ve bu nedenle gözaltına alındığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

37 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, Rodou ekibiyle üçüncü sezonunu geçiriyor. Bu sezon Yunanistan Ligi’nde 7 maça çıkan Goudelock, 14,1 sayı ve 3 asist ortalamaları yakaladı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2014-2015 sezonu öncesinde Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşmeye imza atan Andrew Goudelock, sezonun tamamlanmasının ardından sarı-lacivertli ekipten ayrılarak Xinjiang Flying Tigers’ın yolunu tuttu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

