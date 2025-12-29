Galatasaray'dan ayrılmak isteyen futbolcu için 6 kulüp sıraya girdi

Sarı-kırmızılı kulübün 2021-2022 sezonunda transfer ettiği Berkan Kutlu, beklenen katkıyı gösteremedi.

Forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli orta saha oyuncusu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Bursaspor kardeş takımından transfer yaptı

6 TAKIM İSTİYOR!

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcuya Süper Lig ve La Liga'dan tam 6 takım talip oldu.

Berkan Kutlu'yu 6 kulüp istiyor

beIN Sports'un haberine göre; Süper Lig'de Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor ve Konyaspor'un yanı sıra La Liga'dan Getafe ve Espanyol, Berkan Kutlu'yu transfer etmek istiyor.

BERKAN KUTLU'NUN PERFORMANSI

Galatasaray formasını 159 maçta sırtına geçiren Berkan Kutlu, 3 gol atarken, 8 asist yapma başarısı gösterdi.

Berkan Kutlu, 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa şampiyonluk sevinci yaşadı.