Galatasaray'dan ayrılmak isteyen futbolcu için 6 kulüp sıraya girdi

Yayınlanma:
Galatasaray'dan ayrılmayı düşünen oyuncuya tam 6 talip çıktı. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılı kulübün 2021-2022 sezonunda transfer ettiği Berkan Kutlu, beklenen katkıyı gösteremedi.
Forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli orta saha oyuncusu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

6 TAKIM İSTİYOR!

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcuya Süper Lig ve La Liga'dan tam 6 takım talip oldu.

Berkan Kutlu'yu 6 kulüp istiyor

beIN Sports'un haberine göre; Süper Lig'de Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor ve Konyaspor'un yanı sıra La Liga'dan Getafe ve Espanyol, Berkan Kutlu'yu transfer etmek istiyor.

BERKAN KUTLU'NUN PERFORMANSI

Galatasaray formasını 159 maçta sırtına geçiren Berkan Kutlu, 3 gol atarken, 8 asist yapma başarısı gösterdi.
Berkan Kutlu, 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa şampiyonluk sevinci yaşadı.

