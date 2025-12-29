Bursaspor kardeş takımından transfer yaptı

Yayınlanma:
Bursaspor, ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında, Iğdır FK’dan Eyüp Akcan’ı yıl sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Bursaspor, ara transfer dönemindeki kadro yapılanmasına bir takviye daha ekledi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Yeşil-beyazlı ekip, Iğdır FK forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Akcan’ı sezon sonuna kadar kiralık renklerine bağladı.

Kocaelispor'da yıl sonu dopingiKocaelispor'da yıl sonu dopingi

DÖRDÜNCÜ TRANSFERİ YAPTI

Halil Akbunar, Baran Başyiğit ve Rahmetullah Berişbek transferlerini açıklayan yeşil-beyazlılar, Eyüp Akcan transferiyle de dördüncü anlaşmayı gerçekleştirdi.

''KARDEŞ KULÜBÜMÜZÜN BAŞKANI ALAGÖZ'E ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM''

Yeni transferin duyurulmasının ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Hoş geldin Eyüp kardeşim. Dün Rahmetullah, bugün sen; ikinize de başarılar diliyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum; kardeş kulübümüz Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü’nün değerli başkanı Sayın Cantürk Alagöz’e kulübüm adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

