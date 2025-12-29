Kocaelispor'da yıl sonu dopingi

Kocaelispor'da yıl sonu dopingi
Kocaelispor yönetimi, yeni yıl öncesi teknik kadro ve futbolcuları sevindirecek bir harekete imza attı.

Süper Lig'de 23 puanla 8. sırada yer alan Kocaelispor'da yönetimden flaş bir hamle geldi.

YÖNETİMDEN YIL SONU DOPİNGİ

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre; Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından tatile çıkan Kocaelispor'da yönetim, teknik kadro ve futbolculara yaklaşık 40 milyon lira civarında bir ödeme yaptı.

Haberin devamında kulüp yönetiminin, oyuncular ve teknik heyetin moralini üst seviyede tutmak amacıyla söz konusu ödemeyi yılbaşı öncesinde yaptığı, geri kalan alacakların ise planlanan takvim çerçevesinde kademeli olarak ödeneceği belirtildi.

KOCAELİSPOR'UN PROGRAMI

30 Aralık’ta tesislerde yeniden bir araya gelecek olan Kocaelispor, burada beş gün sürecek yoğun bir antrenman programına girecek.
Fiziksel ve taktik çalışmaların ön planda olacağı bu dönemin ardından yeşil-siyahlı ekip, 4 Ocak’ta Antalya Belek’te kamp çalışmalarına başlayacak.
Kamp sürecinde hazırlıklarını sürdürecek olan Kocaelispor, devre arası performansını görmek adına 7 Ocak’ta Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Son Dakika | Bahis soruşturması kapsamında 428 kişi PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray maçı öncesi korsan bilet alarmı
Sergen Yalçın'ın Necip Uysal'a telefonda söyledikleri ortaya çıktı
