Kocaelispor'da yıl sonu dopingi

Süper Lig'de 23 puanla 8. sırada yer alan Kocaelispor'da yönetimden flaş bir hamle geldi.

YÖNETİMDEN YIL SONU DOPİNGİ

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre; Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından tatile çıkan Kocaelispor'da yönetim, teknik kadro ve futbolculara yaklaşık 40 milyon lira civarında bir ödeme yaptı.

Haberin devamında kulüp yönetiminin, oyuncular ve teknik heyetin moralini üst seviyede tutmak amacıyla söz konusu ödemeyi yılbaşı öncesinde yaptığı, geri kalan alacakların ise planlanan takvim çerçevesinde kademeli olarak ödeneceği belirtildi.

KOCAELİSPOR'UN PROGRAMI

30 Aralık’ta tesislerde yeniden bir araya gelecek olan Kocaelispor, burada beş gün sürecek yoğun bir antrenman programına girecek.

Fiziksel ve taktik çalışmaların ön planda olacağı bu dönemin ardından yeşil-siyahlı ekip, 4 Ocak’ta Antalya Belek’te kamp çalışmalarına başlayacak.

Kamp sürecinde hazırlıklarını sürdürecek olan Kocaelispor, devre arası performansını görmek adına 7 Ocak’ta Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.