Galatasaray maçı öncesi korsan bilet alarmı

Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, deplasmanda 2. Lig ekibi Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek.

13 Ocak Salı günü Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

PORTATİF TRİBÜN YAPILIYOR

Maçın oynanacağı stattaki deprem analiz raporunun olumsuz gelmesinden dolayı yıkılan 3 bin kişilik tribünün yerine, aynı kapasitede portatif tribün yapılıyor.

Gökhan Alaş 54 gün dayanabildi

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü ve Fethiyespor Başkan Vekili Harun Reşit Yiğit, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

''MÜMKÜN OLDUĞUNDA ÇOK KİŞİNİN İZLEMESİNİ İSTİYORUZ''

Maç öncesi gereken hazırlıkları tamamladıklarını belirten Yiğit, "İlk defa 4 büyüklerden, ülkenin güzide kulüplerinden Galatasaray'ı ilçemizde ağırlayacağız. Mümkün olduğunca çok kişinin Fethiyespor'umuz ve Galatasaray'ı izlemesini istiyoruz'' dedi.

Deprem analiz raporları olumsuz çıkan stadın betonarme tribününün yıkıldığını aktaran Yiğit, "Onun yerine portatif bir tribün ekleme yapmamız gerekti. 3 bin kişilik tribün imalatı devam ediyor. Pazartesi, salı gibi de tribün işi bitmiş olacak'' ifadelerini kullandı.

KORSAN BİLET ALARMI

Mücadelenin biletlerini sadece kulüp tarafından satıldığına dikkat çeken Yiğit, korsan bilet satışına karşı uyarı yaptı.

Harun Reşit Yiğit, ''Sosyal medya ve farklı mecralarda bilet satışı olduğu duyumunu alıyoruz. Taraftarlarımız, farklı noktalardan yapılan bilet satışlarına itibar etmesin'' dedi.

Son olarak kurulacak portatif tribünlerle kapasitenin yaklaşık 8 bin kişiye ulaşacağını söyleyen Yiğit, "Buradaki gayemiz elbette Galatasaray'ı izlemek ama aynı zamanda bir dünya markası olan Galatasaray ile ilçemizin de tanıtımına katkı sağlamak." yorumunu yaptı.