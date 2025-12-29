Gökhan Alaş 54 gün dayanabildi

Gökhan Alaş 54 gün dayanabildi
Yayınlanma:
Maddi zorluklar ve idari sıkıntılarla boğuşan Hataysapor'a Gökhan Alaş’tan duygusal veda: Hatayspor kalbimde...

Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş, görevinden ayrıldığını açıklarken kulübe ve taraftara teşekkür etti.
TFF 1. Lig'in dibine demir atan ve 19 maçta sadece 6 puan toplayan Hatayspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Hatayspor’da teknik direktörlük görevini üstlenen Gökhan Alaş, yayımladığı yazılı mesajla istifasını duyurdu.

hatay.png

54 GÜN DAYANABİLDİ

4 Kasım'da Hatayspor'la anlaşan Gökhan Alaş 54 gün sonra görevini bırakmak zorunda kaldı. Genç çalıştırıcı, Hatay topraklarında yetişmiş biri olarak Hatayspor’un kendisi için taşıdığı özel anlamı vurgularken, kulüpte görev yapmanın her zaman büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda 40 gün sonra tablo ortaya çıktıYeni Adana Stadyumu'nda 40 gün sonra tablo ortaya çıktı

"GURUR DUYDUM"

Alaş, görev süresi boyunca kulübün zorlu bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, bu süreçte sorumluluk almaktan gurur duyduğunu belirtti.
Sportif açıdan beklenen sonuçlara ulaşamamanın üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Alaş, buna karşın Hatayspor’u yalnız bırakmamış olmanın iç huzurunu taşıdığını söyledi.
Yönetim kuruluna istifasını sunduğunu açıklayan Alaş, sezonun kalan bölümünde Hatayspor’a başarı dileklerini iletti.

Şampiyonluğa oynayan 3. Lig takımında 14 milyonluk kriz çıktıŞampiyonluğa oynayan 3. Lig takımında 14 milyonluk kriz çıktı

HER ZAMAN KALBİMDE

Alaş, Hatayspor Yönetim Kurulu’na, teknik ekibe, futbolculara, kulüp personeline ve her koşulda takımı destekleyen taraftarlara teşekkür ederek, “Hatayspor’un yeri her zaman kalbimde olacaktır” sözleriyle camiaya veda etti.

Spor
Son Dakika | Bahis soruşturması kapsamında 428 kişi PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray maçı öncesi korsan bilet alarmı
Sergen Yalçın'ın Necip Uysal'a telefonda söyledikleri ortaya çıktı