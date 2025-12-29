Gökhan Alaş 54 gün dayanabildi

Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş, görevinden ayrıldığını açıklarken kulübe ve taraftara teşekkür etti.

TFF 1. Lig'in dibine demir atan ve 19 maçta sadece 6 puan toplayan Hatayspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Hatayspor’da teknik direktörlük görevini üstlenen Gökhan Alaş, yayımladığı yazılı mesajla istifasını duyurdu.

54 GÜN DAYANABİLDİ

4 Kasım'da Hatayspor'la anlaşan Gökhan Alaş 54 gün sonra görevini bırakmak zorunda kaldı. Genç çalıştırıcı, Hatay topraklarında yetişmiş biri olarak Hatayspor’un kendisi için taşıdığı özel anlamı vurgularken, kulüpte görev yapmanın her zaman büyük bir onur olduğunu ifade etti.

"GURUR DUYDUM"

Alaş, görev süresi boyunca kulübün zorlu bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, bu süreçte sorumluluk almaktan gurur duyduğunu belirtti.

Sportif açıdan beklenen sonuçlara ulaşamamanın üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Alaş, buna karşın Hatayspor’u yalnız bırakmamış olmanın iç huzurunu taşıdığını söyledi.

Yönetim kuruluna istifasını sunduğunu açıklayan Alaş, sezonun kalan bölümünde Hatayspor’a başarı dileklerini iletti.

HER ZAMAN KALBİMDE

Alaş, Hatayspor Yönetim Kurulu’na, teknik ekibe, futbolculara, kulüp personeline ve her koşulda takımı destekleyen taraftarlara teşekkür ederek, “Hatayspor’un yeri her zaman kalbimde olacaktır” sözleriyle camiaya veda etti.