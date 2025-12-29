Şampiyonluğa oynayan 3. Lig takımında 14 milyonluk kriz çıktı

Şampiyonluğa oynayan 3. Lig takımında 14 milyonluk kriz çıktı
Yayınlanma:
TFF Lig 3. Grup'ta şampiyonluk yarışındaki Kdz. Ereğli Belediyespor’un, ceza alan oyunculardan geri alabileceği ödemeleri tahsil etmeyerek hem transfer fırsatını kaçırdığı hem de kulübü zarara uğrattığı iddia ediliyor. İşte detaylar...

Zonguldak temsilcisi Kdz. Ereğli Belediyespor, devre arasında kadrosunu güçlendirme şansını elinin tersiyle itti.
Kulüp yönetiminin, uzun süreli ceza alan futbolculardan geri alabileceği paraları tahsil etmemesi nedeniyle kulübün 14 milyon TL zarara uğradığı öne sürülüyor.

BÜYÜK DARBE ALDI

TFF 2. Lig mücadelesi veren ve bu sezona iddialı başlayan Karadeniz Ereğli Belediyespor şampiyonluk yolunda önemli bir darbe aldı. İmza Gazetesi'nin haberine göre 3 ay ve üzeri ceza alan 5 futbolcuya toplam 14 milyon 200 bin TL ödeme yapıldığı iddia edildi.

1. Lig'de maaşları ödemeyen başkanın futbolcu oğlundan sürpriz savunma1. Lig'de maaşları ödemeyen başkanın futbolcu oğlundan sürpriz savunma

BAHİS OYNADILAR

Sözleşmelerde yer alan “bahis oynamak yasaktır” maddesini ihlal eden bu oyuncular için kulübe tek taraflı fesih hakkı doğuyor. Fesih kararı alınması halinde futbolcuların aldıkları ücretleri geri ödemekle yükümlü oldukları belirtiliyor.

BÜYÜK FIRSAT KAÇTI

İlk devreyi 25 puanla 5. sırada tamamlayan Ereğli Belediyespor, bu parayı cezasız oyunculara aktararak kadrosunu güçlendirebilirdi. Ancak yönetimin adım atmaması halinde hem fırsat kaçmış olacak hem de kulüp ciddi bir zararla karşı karşıya kalacak.

tff3-lig3-grup.png

Ceza alan oyuncular ve ödemeler:

  • Ender Gör – 9 Ay Ceza – 4 milyon TL
  • Çağan Kayra Erciyas – 6 Ay Ceza – 3,5 milyon TL
  • Cömert Kandemir – 6 Ay Ceza – 3 milyon TL
  • Serhat Çam – 3 Ay Ceza – 1,2 milyon TL
  • Oğuzhan Dertli – 3 Ay Ceza – 2,5 milyon TL​​​​​​​
karadeniz.jpg
Karadeniz Ereğli Belediyespor 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor

Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Spor
Son Dakika | Bahis soruşturması kapsamında 428 kişi PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika | Bahis soruşturması kapsamında 428 kişi PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray maçı öncesi korsan bilet alarmı
Galatasaray maçı öncesi korsan bilet alarmı
Sergen Yalçın'ın Necip Uysal'a telefonda söyledikleri ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın Necip Uysal'a telefonda söyledikleri ortaya çıktı