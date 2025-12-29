Şampiyonluğa oynayan 3. Lig takımında 14 milyonluk kriz çıktı

Zonguldak temsilcisi Kdz. Ereğli Belediyespor, devre arasında kadrosunu güçlendirme şansını elinin tersiyle itti.

Kulüp yönetiminin, uzun süreli ceza alan futbolculardan geri alabileceği paraları tahsil etmemesi nedeniyle kulübün 14 milyon TL zarara uğradığı öne sürülüyor.

BÜYÜK DARBE ALDI

TFF 2. Lig mücadelesi veren ve bu sezona iddialı başlayan Karadeniz Ereğli Belediyespor şampiyonluk yolunda önemli bir darbe aldı. İmza Gazetesi'nin haberine göre 3 ay ve üzeri ceza alan 5 futbolcuya toplam 14 milyon 200 bin TL ödeme yapıldığı iddia edildi.

BAHİS OYNADILAR

Sözleşmelerde yer alan “bahis oynamak yasaktır” maddesini ihlal eden bu oyuncular için kulübe tek taraflı fesih hakkı doğuyor. Fesih kararı alınması halinde futbolcuların aldıkları ücretleri geri ödemekle yükümlü oldukları belirtiliyor.

BÜYÜK FIRSAT KAÇTI

İlk devreyi 25 puanla 5. sırada tamamlayan Ereğli Belediyespor, bu parayı cezasız oyunculara aktararak kadrosunu güçlendirebilirdi. Ancak yönetimin adım atmaması halinde hem fırsat kaçmış olacak hem de kulüp ciddi bir zararla karşı karşıya kalacak.

Ceza alan oyuncular ve ödemeler:

Ender Gör – 9 Ay Ceza – 4 milyon TL

Çağan Kayra Erciyas – 6 Ay Ceza – 3,5 milyon TL

Cömert Kandemir – 6 Ay Ceza – 3 milyon TL

Serhat Çam – 3 Ay Ceza – 1,2 milyon TL

Oğuzhan Dertli – 3 Ay Ceza – 2,5 milyon TL​​​​​​​