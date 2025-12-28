1. Lig'de maaşları ödemeyen başkanın futbolcu oğlundan sürpriz savunma

1. Lig'de maaşları ödemeyen başkanın futbolcu oğlundan sürpriz savunma
Yayınlanma:
Serikspor'da mali kriz sonrası ülkesine dönen Kirill Gotsuk, eski takım arkadaşı ve başkanın oğlu Ilya Sadygov hakkında konuştu.

Azeri yatırımcı Tufan Sadygov’un hisselerini aldığı Serikspor zor günler geçiriyor. Mali olarak zor günler geçiren Akdeniz ekibinde yabancı futbolcular bir bir takımdan ayrılıyor.

Serikspor’dan ayrılarak ülkesi Rusya’ya geri dönen Kirill Gotsuk, Rus internet sitesi Sports’a konuştu. Gotsuk’un eski takım arkadaşı ve kulüp başkanının oğlu Ilya Sadygov hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntü: Son hali endişelendirdiGalatasaray maçı öncesi korkutan görüntü: Son hali endişelendirdi

“BEN FUTBOLCUYUM BABAMIN İŞLERİNE KARIŞMAM"

“Serik Spor’da yaşanan sıkıntılarla ilgili Ilya Sadıgov’a kimse bir şey sormadı mı?” sorusunu cevaplayan Gotsuk, “Ilya şöyle diyordu; ‘Ben futbolcuyum, babamın işlerine karışmam’ diyordu” sözlerini sarf etti.

607864276-17933081457139295-4729853176160358297-n.jpg
Kirill Gotsuk ve Ilya Sadygov

“SON DERECEK NORMAL BİR ÇOCUK”

Ilya Sadygov hakkındaki sözlerine devam edem Gotsuk, “Takım içinde zaman zaman bu konu oldukça sert biçimde gündeme geliyordu. Özellikle maaşlar ödenmemeye başlayınca. Ama genel olarak Ilya son derece normal bir çocuk. Bir konuda yardım istendiğinde karşılıksız yardım ediyordu. İyi yetiştirilmiş, bana göre bu zengin aile çocukları için pek alışıldık bir hikâye değil. Bir şey satın almaya yardım etmesi, mutfakla ilgili konular, bazı ilaçlar… Yani hem Rus hem de Türk oyuncular için günlük hayata dair meseleler. Normal bir çocuk” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Spor
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor: 10 milyon euro bonservisi var
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor: 10 milyon euro bonservisi var
Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntü: Son hali endişelendirdi
Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntü: Son hali endişelendirdi