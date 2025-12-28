1. Lig'de maaşları ödemeyen başkanın futbolcu oğlundan sürpriz savunma

Azeri yatırımcı Tufan Sadygov’un hisselerini aldığı Serikspor zor günler geçiriyor. Mali olarak zor günler geçiren Akdeniz ekibinde yabancı futbolcular bir bir takımdan ayrılıyor.

Serikspor’dan ayrılarak ülkesi Rusya’ya geri dönen Kirill Gotsuk, Rus internet sitesi Sports’a konuştu. Gotsuk’un eski takım arkadaşı ve kulüp başkanının oğlu Ilya Sadygov hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

“BEN FUTBOLCUYUM BABAMIN İŞLERİNE KARIŞMAM"

“Serik Spor’da yaşanan sıkıntılarla ilgili Ilya Sadıgov’a kimse bir şey sormadı mı?” sorusunu cevaplayan Gotsuk, “Ilya şöyle diyordu; ‘Ben futbolcuyum, babamın işlerine karışmam’ diyordu” sözlerini sarf etti.

Kirill Gotsuk ve Ilya Sadygov

“SON DERECEK NORMAL BİR ÇOCUK”

Ilya Sadygov hakkındaki sözlerine devam edem Gotsuk, “Takım içinde zaman zaman bu konu oldukça sert biçimde gündeme geliyordu. Özellikle maaşlar ödenmemeye başlayınca. Ama genel olarak Ilya son derece normal bir çocuk. Bir konuda yardım istendiğinde karşılıksız yardım ediyordu. İyi yetiştirilmiş, bana göre bu zengin aile çocukları için pek alışıldık bir hikâye değil. Bir şey satın almaya yardım etmesi, mutfakla ilgili konular, bazı ilaçlar… Yani hem Rus hem de Türk oyuncular için günlük hayata dair meseleler. Normal bir çocuk” ifadelerini kullandı.