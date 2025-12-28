Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntü: Son hali endişelendirdi

Fethiyespor - Galatasaray maçı öncesi stadın son hali görüntülendi. Zeminin durumu taraftarları korkuttu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 13 Ocak Salı günü Fethiye İlçe Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

3 BİN KİŞİLİK SEYYAR TRİBÜN YAPILIYOR

Galatasaray mücadelesi öncesi statta hazırlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılılarla oynayacağı maçı fırsat bilen Fethiyespor yönetimi, 3 bin kişilik seyyar tribün inşaatı başlattı.

Galatasaray'da ayrılık kapıda: Trabzonspor'un teklifi ortaya çıktıGalatasaray'da ayrılık kapıda: Trabzonspor'un teklifi ortaya çıktı

Konuya ilişkin yapılan açıklamada “Bizim buradaki amacımız ve gayemiz Türkiye'nin güzide kulüplerinden birisi olan Galatasaray ilçemize kadar gelmişken, mümkün olduğunca çok seyircimizle buluşturmak. Bu üçünde Fethiyespor'umuz var gücüyle çalışıyor” denildi.

SAHANIN GÖRÜNTÜSÜ TARAFTARLARI KORKUTTU

Öte yandan stat zemini ise görenleri korkuttu. Geçtiğimiz günlerde çekilen fotoğraflarda stat zemininin top oynamaya elverişsiz olduğu görüldü. Zemin çalışmalarının maça yetişip yetişmeyeceği merak konusu oldu.

