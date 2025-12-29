Cenk Tosun'dan Barış Alper Yılmaz itirafı: Çık lan odadan dedim

Yayınlanma:
A Milli Futbol Takımımızın belgesel bölümleri yayınlanmayı sürdürürken, 4. bölümde Cenk Tosun'un Barış Alper Yılmaz sözleri gündem oldu.

A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası yolculuğunu mercek altına alan Bizim Çocuklar: Dönüşüm belgesel serisinin dördüncü bölümü “Bir Başkadır Benim Memleketim” yayınlandı.

4. bölümde takımın tecrübeli isimlerinden Cenk Tosun'un Barış Alper Yılmaz ile ilgili sözleri dikkatlerden kaçmadı.

34 yaşındaki oyuncu, turnuva öncesi Barış Alper Yılmaz ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

''ÇIK LAN ODADAN DEDİM''

Cenk Tosun'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

  • "Barış, turnuvada evladım gibiydi. Her fırsatta odama geliyordu. Habire böyle mırıldanıyor. Neyin var, anlat bakayım dedim. ''Ya abi ben mi giysem 9 numarayı turnuvada'' dedi.''
  • ''Çık lan odadan, çabuk çık. Benim az kaldı zaten, benden sonra sen giyersin'' dedim. Öyle gönderdim''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

