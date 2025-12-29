Dünya Kupası başlamadan rekor kırıldı

Yayınlanma:
11 Haziran 2026'da başlayacak olan Dünya Kupası için tarihin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı ve turnuva henüz başlamadan rekor kırıldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası için 150 milyonu geçen bilet talebiyle tarihin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldığını açıkladı.

KAPASİTENİN 30 KATINDAN FAZLA!

FIFA'dan yapılan açıklamada, 11 Aralık'ta başlayan satışlarda 200'den fazla ülkeden bilet talebinde bulunulduğu ve doğrulanmış kredi kartı verilerine göre 2026 Dünya Kupası biletlerine gelen başvuru sayısının sunulan koltuk kapasitesinin 30 katından fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, bilet başvurularının 1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'ndaki toplam 964 maçın seyirci sayısının tam 3,4 katı olduğu aktarıldı.

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

