Icardi'nin yeni takımı belli oldu iddiası

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile ilgili belirsizlik sürerken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sarı kırmızılı kulüpten yeni teklif gelmediğini belirten Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, geçtiğimiz günlerde İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzi'ya şu açıklamayı yapmıştı:

“Şu ana kadar Galatasaray’dan herhangi bir teklif almadık. Başkan Dursun Özbek ve başkan yardımcısının açıklamalarını takip ettim. Ancak kulübün kaptanı olan bir oyuncunun, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonunu beklemesi doğru olmaz. Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, sonrasında diğer teklifleri değerlendirme hakkımızı kullanacağız. Hem Avrupa’dan hem de diğer kıtalardan önemli teklifler aldık. Mauro’nun Galatasaray’a olan sevgisini herkes biliyor ama bu süreçte onun geleceğini etkileyen kararlar alınmalı.”

99 RESMİ MAÇTA 67 GOL ATTI

Mauro Icardi, geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giymemişti.

Bu sezon takıma dönen ancak genellikle Osimhen'in arkasında yedek kalan Icardi'nin bundan şikayetçi olduğu belirtiliyor.

Icardi, Galatasaray'da 99 resmi maçta 67 gol atarken, 22 de asist yaptı. Bu sezon ise 9 maçta 6 gol attı.

YENİ DURAĞI İTALYA OLACAK

Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Goam'de "Icardi'nin yeni takımı belli oldu" başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yeni durağı İtalya olacak.

İtalyan basınında daha önce Inter’de forma giymiş olan Arjantinli golcünün, Serie A’ya geri dönebileceği öne sürüldü. İddialara göre, Como kulübü Icardi’yi kadrosuna katmak için harekete geçebilir. Haberde, Como’nun daha önce Galatasaray forması giyen mevcut forveti Alvaro Morata’nın performansından memnun olmadığı ve Icardi’nin takıma yeni bir güç getirebileceği belirtildi. Icardi’nin de İtalya’ya dönüş fikrine sıcak baktığı vurgulandı.

Piyasa değeri 8 milyon euro olarak değerlendirilen Icardi, kariyeri boyunca gösterdiği golcülük yeteneğiyle Avrupa’nın çeşitli kulüplerinin radarında yer alıyor. Galatasaray’ın, oyuncunun sözleşmesini uzatmak için henüz somut bir adım atmamış olması, transfer söylentilerini arttırmış durumda. İtalyan basınının Como iddiası, bu bağlamda Icardi’nin geleceği hakkında önemli gelişmelerin yaşanmasına sebep olabilir."