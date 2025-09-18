Icardi'den sürpriz toplantı

Galatasaray’ın yıldız golcüsü ve kaptanı Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynanacak kritik mücadele öncesi takım arkadaşlarını bir araya getirerek özel bir motivasyon toplantısı düzenledi.

Arjantinli futbolcu, hem tecrübesiyle hem liderliğiyle soyunma odasında moral aşılayan isim oldu.

Icardi’nin toplantıda yaptığı konuşmada, Galatasaray’ın Avrupa’daki prestijine vurgu yaptığı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi atmosferinin önemine dikkat çeken deneyimli forvet, oyuncu arkadaşlarına şu mesajları verdi:

Galatasaray'ın çok büyük bir marka olduğunu bu arenada göstermeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan keyif almalı ve güzel sonuçlarla kalitemizi ortaya koymalıyız.

Son düdüğe kadar kazanma arzusuyla mücadele etmeliyiz. Galatasaray taraftarı bizlere çok inanıyor ve destek oluyor.

Frankfurt maçını kazanarak onları mutlu etmeliyiz.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray Frankfurt deplasmanında

Süper Lig’de üst üste aldığı galibiyetlerle formunu yükselten Galatasaray, bu ivmeyi Avrupa sahnesine taşımayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, Frankfurt deplasmanında hem puan hem prestij peşinde olacak.