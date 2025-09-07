Icardi'den kilo eleştirilerine yanıt geldi

Mauro Icardi, sakatlığı sonrası dönüşünde kilolarından dolayı eleştirilerin hedefindeydi.

Arjantinli yıldız, bir taraftarın Instagram üzerinden yaptığı kilo eleştirisine yanıt verdi.

''NEFRET EDENLERE SELAM SÖYLEYİN''

Icardi, “En son 77 kilo olduğumda sanırım 14 yaşındaydım. Saf olmayın, benim için endişelendiğiniz için teşekkürler. Herkese selamlar, 75, 80 ya da 85 kilo fark etmez, son 3 yıldır gollerimi ve kupalarımı kutlamaktan vazgeçmediniz. Nefret edenlere selam söyleyin!” ifadelerini kullandı.

ICARDI'NIN GALATASARAY KARİYERİ

Mauro Icardi, 2022 yılında Galatasaray’a transfer olarak Süper Lig kariyerine adım attı. Arjantinli golcü, kısa sürede attığı goller ve derbilerdeki kritik performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.

Galatasaray formasıyla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Icardi, hem gol krallığı yarışındaki istikrarlı performansı hem de liderliğiyle takımın en önemli isimlerinden biri oldu.