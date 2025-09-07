Icardi'den kilo eleştirilerine yanıt geldi

Icardi'den kilo eleştirilerine yanıt geldi
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bir taraftarın yaptığı kilo eleştirisini yanıtladı.

Mauro Icardi, sakatlığı sonrası dönüşünde kilolarından dolayı eleştirilerin hedefindeydi.

Arjantinli yıldız, bir taraftarın Instagram üzerinden yaptığı kilo eleştirisine yanıt verdi.

''NEFRET EDENLERE SELAM SÖYLEYİN''

Icardi, “En son 77 kilo olduğumda sanırım 14 yaşındaydım. Saf olmayın, benim için endişelendiğiniz için teşekkürler. Herkese selamlar, 75, 80 ya da 85 kilo fark etmez, son 3 yıldır gollerimi ve kupalarımı kutlamaktan vazgeçmediniz. Nefret edenlere selam söyleyin!” ifadelerini kullandı.

ICARDI'NIN GALATASARAY KARİYERİ

Mauro Icardi, 2022 yılında Galatasaray’a transfer olarak Süper Lig kariyerine adım attı. Arjantinli golcü, kısa sürede attığı goller ve derbilerdeki kritik performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.

Galatasaray formasıyla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Icardi, hem gol krallığı yarışındaki istikrarlı performansı hem de liderliğiyle takımın en önemli isimlerinden biri oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Spor
Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Başarılar diledi
Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Başarılar diledi
Atatürk’ün kızları diyerek ikinciliğin ardından paylaştı
Atatürk’ün kızları diyerek ikinciliğin ardından paylaştı