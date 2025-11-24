Icardi iddiası: Beni bırakın diyebilir

Icardi iddiası: Beni bırakın diyebilir
Yayınlanma:
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol Galatasaray'daki Icardi bilmecesiyle ilgili konuştu. Demirkol Ocak ayında yaşanabilecek senaryoyu anlattı.

Socrates Dergi YouTube kanalında konuşan Mehmet Demirkol, Galatasaray’ın gündemini değerlendirirken Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

2024/11/07/hbgs.jpg

Demirkol, genç futbolcu Yusuf Demir için sert ifadeler kullandı:

Yusuf Demir antrenman topçusu.
Adam bir Barcelona gördü.
Antrenmanda gördüğün şeyle büyük takımda sahada gördüğün şey herkeste aynı olmayabiliyor.
Büyük takım karakteri gibi durmuyor.
Belki Anadolu’da bir kulübe versen acayip top oynayacak ama bilemiyorsun.

Galatasaray'da dev maç öncesi futbolculara müjdeGalatasaray'da dev maç öncesi futbolculara müjde

BARIŞ ALPER'E ÖVGÜ

Demirkol, Barış Alper Yılmaz için ise övgü dolu sözler söyledi:

Sırtını, kafana tokmaklarla vurulurken bile işine devam edebiliyorsan büyük takım karakteri devreye giriyor.
Barış Alper bunlarla baş edebiliyor.

2025/08/20/barisalper.jpg

ICARDI İDDİASI

Demirkol, Mauro Icardi için transfer söylentilerine değindi:

Icardi, Kasım-Aralık ayını siler süpürürse kimsenin sesi çıkmaz, iki yıllık kontratı alır.
Ocak ayına kadar sözleşme yapılmazsa da ‘Beni bırakın’ diyebilir.
İsteyen de var, ben de duydum.
Arabistan’dan çok caydırıcı teklifler geliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

