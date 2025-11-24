Icardi iddiası: Beni bırakın diyebilir

Socrates Dergi YouTube kanalında konuşan Mehmet Demirkol, Galatasaray’ın gündemini değerlendirirken Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Demirkol, genç futbolcu Yusuf Demir için sert ifadeler kullandı:

Yusuf Demir antrenman topçusu. Adam bir Barcelona gördü. Antrenmanda gördüğün şeyle büyük takımda sahada gördüğün şey herkeste aynı olmayabiliyor. Büyük takım karakteri gibi durmuyor. Belki Anadolu’da bir kulübe versen acayip top oynayacak ama bilemiyorsun.

Demirkol, Barış Alper Yılmaz için ise övgü dolu sözler söyledi:

Demirkol, Mauro Icardi için transfer söylentilerine değindi:

Icardi, Kasım-Aralık ayını siler süpürürse kimsenin sesi çıkmaz, iki yıllık kontratı alır.

Ocak ayına kadar sözleşme yapılmazsa da ‘Beni bırakın’ diyebilir.

İsteyen de var, ben de duydum.

Arabistan’dan çok caydırıcı teklifler geliyor.